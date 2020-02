Uitslag stelling: ’Parttime werk vrije keuze’

Wel zou minder deeltijdwerk onder vrouwen de tekorten in de zorg en onderwijs kunnen oplossen, denken de meesten. In deze sectoren werken namelijk vooral vrouwen en die werken vooral in deeltijd. Zo schrijft iemand: ,,Als iedereen in het onderwijs een dagje meer gaat werken, dan is het tekort zo opgelost.” Een ander denkt echter dat het niet zo makkelijk gaat. ,,Het is voor een werkgever heel prettig om veel parttimers te hebben die je met ziekte en vakantie flexibel kunt inzetten. Daarom zijn er in de zorg vaak ook twee vacatures van zestien of twintig uur, in plaats van vacatures voor een fulltime baan.” Maar weer een ander reageert: ,,Natuurlijk zijn de tekorten in het onderwijs zo opgelost. Maar we zijn toch geen slaven van het ministerie van Onderwijs?”

Nederland is kampioen deeltijdwerk. Velen vinden dat Nederland daarin een voorbeeld is voor andere landen. Ook vinden de meesten dat vaders meer moeten zorgen dan dat ze nu doen. Maar dat vrouwen die geen zorgtaken hebben, ook in groten getale in deeltijd werken, dat vinden de meesten dan weer een slechte ontwikkeling.

In landen als Canada en Zweden is het mogelijk om een jaar lang ouderschapsverlof op te namen. De deelnemers zijn hier verdeeld over. Er zijn onder de respondenten ongeveer evenveel voor- als tegenstanders van ouderschapsverlof van een jaar.

Een deelnemer - een fulltime werkende, alleenstaande moeder - stelt dat het nog erg slecht gesteld is met de organisatie van de kinderopvang en school. ,,Er moet in Nederland erg veel veranderen om het meer werken van mannen en vrouwen mogelijk te maken. De kwaliteit is zo beneden peil dat de tekorten op de arbeidsmarkt niet zullen worden opgelost. Neem inderdaad een voorbeeld aan het buitenland: warm eten op school of op de opvang, faciliteiten voor sport- en muziekles en ruimere openingstijden.”

Van gratis kinderopvang, zijn onder de deelnemers slechts weinig voorstanders. Een tegenstander meent: ,,Als je kinderen wilt, dan moet je niet alleen de lusten maar ook de lasten dragen.” Een ander respondent stelt: ,,In Zweden is de kinderopvang weliswaar gratis, maar daar móet je als vrouw weer aan het werk gaan na je verlof.” Maar een voorstander stelt weer: ,,Mensen hebben geen zin om hun hele salaris naar de crèche te brengen. Dus is het logisch dat veel vrouwen thuis willen blijven.”

Ook vinden de meesten kinderopvang niet per se goed voor kinderen. Wel vindt de meerderheid dat werkgevers meer dan ze nu doen zorg voor kinderen en mantelzorg van hun werknemers moeten faciliteren. ,,Werkgevers denken vaak niet echt mee als er privé iets geregeld moet worden”, zo is de ervaring van een respondent. Een ander vindt echter: ,,Mensen willen van alles en dat het ook voor ze geregeld wordt en dat anderen daarvoor betalen.” Hoeveel iemand werkt, is een persoonlijke keuze. De meesten vinden dat iedereen vrij is om te kiezen voor fulltime moeder- of vaderschap. ,,Gelukkig is het een vrije keuze hoeveel je gaat werken en dat moet zo blijven.”