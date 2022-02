’DNB moet zich niet met woningmarkt bemoeien’

Daarbij zou zelfs een grens gesteld moeten worden op overbiedinge. Momenteel worden 8 op de 10 koopwoningen verkocht boven de vraagprijs, waarbij een halve ton of meer al lang geen uitzondering meer is. Maar we zijn niet vergeten dat we nog niet zolang geleden een langdurige periode hadden dat we ons huis niet 'aan de straatstenen' kwijt raakten. En moest de koopprijs radicaal -tot zelfs behoorlijk onder de waarde en vraagprijs - worden verkocht ondanks dat het huis ’onder water stond’. Waarbij verkopers nogal eens met een behoorlijke restschuld achter bleven en het zelf maar moesten uitzoeken. Toen hoorde je de DNB daar ook niet over. De DNB moet er zich ook nu niet mee bemoeien. Zoals destijds is het ook nu gewoon een kwestie van vraag en aanbod en zal de woningmarkt wel weer vanzelf herstellen en tot rust komen.

Jan Muijs, Tilburg