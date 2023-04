Brief 3 ’Bergkamp neemt geen verantwoordelijkheid’

Het dagelijks bestuur maakt zich schuldig aan praktijken als intimideren, schofferen, buityensluiten, negeren etc. Bwergkamp geecft leiding aan het dagelijks bestuur maar naar goed Ruttiaans gebruik blijft ze gewoon zitten en laat ze alles van zich afglijden. Ze is qua functie dus het aanspreekpunt voor alles maar in de praktijk neemt ze geen verantwoordelijkheid ervoor.

A. Kramer