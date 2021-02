Afkeuring vaccinbeleid weinig zinvol

Dan weer de jongeren die verongelijkt zijn, dan weer de groep tussen 20 en 60 jaar, dan weer de 70-plussers en alle anderen die menen voorrang te moeten hebben. Kunnen de mensen hier niet eens mee ophouden. Ik eerst, ik eerst. Laat het eens.

Niemand, echt niemand weet wat het beste is. Houd je aan de richtlijnen en beslis later, in het stemhokje, wie jouw mening het beste vertegenwoordigt. Dat geldt voor alle maatregelen. Ook ik, 68 jaar, zet vraagtekens bij veel zaken (avondklok, niet openen van winkels, horeca, middelbaar- en hoger onderwijs, corona cijfers, etc.). Ik ben echter geen wetenschapper of beleidsmaker. Voor deze autoriteiten is het ieder geval lastig om alles naar ieders tevredenheid te kunnen regelen.

De tijd is al beroerd genoeg. Luister naar een ander die een andere visie heeft dan jij en probeer die te begrijpen en stop het onbegrip. Een parlementaire enquête naar de vaccinatiestrategie, daar hebben we alle tijd voor als het leven weer ’normaal is’. En kabinet, alsjeblieft, stop nu met zwalken.

W.M. van Vroenhoven-

Hondeman, Eindhoven