Waar is de partij van ondernemers gebleven?

Vandaag is het alweer een week geleden dat Hans de Boer, de geweldige voorzitter van VNO-NCW, overleed. Wat zal hij worden gemist, in de eerste plaats door zijn gezin en vrienden, maar daarnaast ook door vrijwel iedereen in het bedrijfsleven. Zelfs vakbondsleiders en politici liepen met hem weg, omdat hij zich prima in hun standpunten kon verplaatsen, zonder overigens te vergeten dat hij streed voor het bedrijfsleven.