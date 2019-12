Agrarische uitbreiding nekt boeren

Toch heb ik een vraagje: decennialang hebben jullie de politieke wind mee gehad. Onder aanvoering van het CDA groeiden ’de stallen tot aan de hemel in dit kleine kikkerland’. Ruilverkavelingen, schaalvergroting en mechanisatie. Leningen en subsidies. Kunstmest, bestrijdingsmiddelen en het dier een product. Jullie konden weten dat het ooit tegen grenzen zou knallen. Landschap, dierenwelzijn, leefbaarheid en milieu gaan ten koste van zo’n hoge productie. De consument gewend gemaakt aan lage prijzen, niet aan een eerlijke prijs. Nooit stapten jullie op de trekker om Nederland een spiegel voor te houden. Als deskundigen hadden jullie zelf kunnen roepen om een duurzame landbouw. Meer zelfvoorzienend. Meer kwaliteit. Minder vervuiling. Had gewaarschuwd dat extensieve landbouw meer ruimte vraagt. Dat kwaliteit en aandacht voor het milieu nu eenmaal geld kost en we die rekening moeten delen. Waarom hebben jullie dat niet gedaan? Nederland is te klein om zo’n wereldwijde landbouwexporteur te zijn.

Jullie zijn als sector niet de klos, jullie zijn gewoon als eerste aan de beurt.

Janneke de Bruin