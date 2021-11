Zo snapt burger niets meer van rechterlijke uitspraken

Buitenland

Student omgekomen bij ontgroening ’met bad vol bloed’

Bij een ontgroening in België is in de nacht van zaterdag op zondag een student omgekomen. De 19-jarige man overleed tijdens een ontgroening die was georganiseerd door hogescholen in de provincie Namen, meldde het Openbaar Ministerie in de gelijknamige stad. Er zijn volgens justitie vooralsnog geen ...