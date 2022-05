Brief 3 ’Fiscus staat in z’n recht’

Geld

Domper voor spaarders: geen compensatie voor wie te laat geklaagd heeft

Wie niet of te laat heeft geklaagd over de te hoge vermogensrendementsheffing, in de volksmond spaartaks, hoeft geen compensatie te krijgen. De Belastingdienst kan niet door een rechter worden verplicht spaarders te vergoeden die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt over de spaartaks. Dat heeft de Ho...