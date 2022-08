’Klaver kent geschiedenis niet’

Wie schetst mijn verbazing over de uitspraak van Jesse Klaver bij Jinek: ’Migranten hebben dit land opgebouwd’. We hebben het erover dat Mark Rutte over de houdbaarheid heen is maar laten we beginnen Jesse Klaver; deze arme man kent de geschiedenis van Nederland niet en zijn uitspraak is een enorme schoffering van de ouderen die na Tweede Wereldoorlog het land hebben opgebouwd. Migranten, die pas eind jaren ’60 kwamen, hebben meegeholpen de welvaart te vergroten, zou een juistere uitspraak zijn.

F.A. van den Berg, Meppel