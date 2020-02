’Natuur van slag’

Lucas Meijer maakt zich zorgen: De natuur is van slag, hoge temperaturen in februari, officieel de strengste wintermaand.

Het gras begint alweer te groeien en de bomen en struiken komen alweer in knop. De winter is ver weg! Ja zelfs de vogels zitten elkaar al weer achterna en gaan de nestkasten in!

Maar het viel al op in november dat de ganzen en ook de witte reigers hier nog verbleven. Waarom zal je ook duizenden kilometers gaan vliegen naar warmere oorden als je hier nog voldoende kunt foerageren in Nederland! De dieren hoef je niets te vertellen over het klimaat!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela