Uitslag stelling: ’Honkvast beste voor 2020’

De ’code geel’ geldt met name voor een aantal Schengenlanden. Per 15 juni worden nog meer landen gemarkeerd als ’veilig om naartoe te gaan’, zo is de verwachting van een grote meerderheid van de respondenten.

Toch gelooft slechts een kwart van de deelnemers dat het veilig is om naar een land te reizen dat ’code geel’ heeft. ,,Code geel betekent: extra op je hoede zijn. Dat houdt onder andere in dat je niet verstoken moet zijn van medische hulp als dat nodig is”, luidt een reactie. Veel respondenten vinden ’code geel’ veel te gevaarlijk omdat die ’zomaar kan omslaan in code oranje’. Één van hen stelt: ,,Duidelijk genoeg, voorlopig echt nog geen code groen.”

Veruit de meesten vinden het niet erg dat reizen buiten Europa wordt afgeraden. ,,Door al dat gereis heeft het virus zich wereldwijd verspreid. Verre vakanties moeten verder worden ontmoedigd door het vliegen flink duurder te maken.”

Een andere maatregel betreft buitenlandse toeristen. Zij mogen weer naar Nederland komen, zo liet premier Rutte weten op de persconferentie deze week. Een deelnemer vond het mooi dat in de persconferentie Nederlanders gewezen werden op de eigen verantwoordelijkheid. „Zelf overwegen en kiezen. En nee: de regering komt je niet halen. Dus: als je het niet verantwoord vindt, blijf je thuis en anders ga je gewoon weg.”

Voor slechts een derde van de respondenten zijn buitenlandse toeristen welkom. Velen pleiten ervoor buitenlanders nog even te weren. Een criticus vindt het meten met twee maten. ,,We willen Nederlanders tot 1 juli van de camping weren omdat er anders te veel reisbewegingen zijn, maar buitenlanders zijn vanaf 15 juni alweer wel welkom.” Een ander merkt op dat het waanzinnig is dat Rutte vindt dat buitenlanders zich maar moeten inlezen in de Nederlandse corona-regels. ,,In veel culturen zijn ze niet zo zelfstandig."

Premier Rutte legde de vakantiemaatregelen uit op de persconferentie. Iets meer dan de helft van de respondenten vond deze uitleg duidelijk. Rutte liet onder meer weten dat Nederland landgenoten die stranden als hun land onverhoopt ’op slot’ gaat, niet gaat repatriëren. Veruit de meesten vinden dat goed. ,,Rutte kan reizen niet verbieden, want dan staat de hele EU op z’n kop. Een goede verstaander heeft echter aan een half woord genoeg. Hopelijk begrijpen Nederlanders deze verborgen waarschuwing”, klinkt het. Een ander schrijft: ,,Prima, naar het buitenland op eigen risico en niet dat de staat opdraait voor het repatriëren.”

De meerderheid gelooft al met al dan ook niet dat de reisindustrie reden heeft om optimistisch te zijn. Één van hen: ,,Ik vind het onverantwoord, maar begrijp wel dat de maatregelen zijn losgelaten. De reisindustrie moet ook weer geld verdienen.” Slechts een kwart van de deelnemers heeft momenteel plannen om naar het buitenland op vakantie te gaan. Een deelnemer vraagt zich af: ,,Als Rutte zegt dat het risicovol is, waarom zou je het doen?” De meesten menen dat ons land prima voldoet als vakantieland.