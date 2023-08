Nieuws houdt zich niet aan weekends en tijden van ambtenaren

„Huh, werk jij in een weekend?” De verbazing bij een medesporter in de fitness was deze week groot toen hij hoorde dat ik deze zaterdag en zondag aan de bak moest. Maar ja, nieuws houdt zich nu eenmaal niet aan weekends en ambtenarentijden; ook op een zaterdag of zondag vinden er grote nieuwsgebeurtenissen plaats. Sommige blijven je altijd bij.