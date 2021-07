Brief 2 ’Prijsopdrijving door woningschaarste’

Bij de verlaging van de overdrachtsbelasting voor starters schoten de prijzen van starterswoningen omhoog. De belastingvrije schenking van ouders aan kinderen bij aankoop van een huis gaf hetzelfde resultaat. Als er nu pensioengeld beschikbaar zou komen voor de aankoop van een huis zal dat ongetwijfeld weer een prijsverhogende werking hebben.

Het is niet het gebrek aan geld waardoor mensen niet aan een koopwoning kunnen komen maar het gebrek aan woningen. Met het steeds maar meer geld beschikbaar stellen voor aankoop van een woning heeft in het verleden, nu en in de toekomst slechts tot gevolg dat de woningprijzen nog verder oplopen. Er zijn maar twee denkbare oplossingen en dat zijn: meer huizen bouwen of de vraag naar woningen beperken door een immigratiestop, emigratie en geboortebeperking.

N. Vrouwe, Nieuw Vennep

