Meer zon, minder panelen

Als je de grote wielerrondes (Tour de France, Vuelta en Giro) op de tv volgt, wat ik heel graag doe, zie je ook heel erg veel van de omgeving. Wat mij dan opvalt is dat op bijna geen enkel huis zonnepanelen op de daken liggen en ook niet op daken van bedrijven. Wel zijn er redelijk veel zonneboilers. Af en toe zie je ook wel zonneparken op de grond, maar lang niet zoveel als in Nederland. Het lijkt mij dat de zon in de Frankrijk, Italië en Spanje procentueel veel meer uren schijnt dan in Nederland. In Zuid-Spanje zie je wel veel windmolens. Wat is hier aan de hand? Zijn wij in Nederland fout bezig? Het rendement zou in genoemde landen toch veel hoger moeten liggen dan in ons koude kikkerland.

Abel Vos, Winschoten