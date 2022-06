Premium Binnenland

Op deze tijdstippen tank je het goedkoopst in Duitsland: prijzen aan pomp tot wel zes keer per dag aangepast

Dat je door te tanken in Duitsland weer flink geld kunt besparen, weten we inmiddels. Minder bekend is dat de prijzen aan de pomp daar diverse keren per dag worden aangepast. Waarom? En op welk tijdstip kun je het goedkoopst je tank volgooien?