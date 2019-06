’Rutte, maak je premierschap eens waar’

Zijn boodschap richting de VS is duidelijk. En nu heeft Erdogan een Nederlands gemeenteraadslid van zijn vrijheid beroofd voor zaken die in ons land niet strafbaar zijn. Zijn boodschap richting ons is hetzelfde als die aan Trump, namelijk dat hij zich weinig of niets aantrekt van wat anderen vinden.

Trump heeft al ernstige maatregelen aangekondigd. Rutte hult zich zoals altijd in groot stilzwijgen en doet alle moeite om er geen al te grote zaak van te maken. Maar dat is het wel. Ik zou tegen hem willen zeggen: ‘Maak het nu eens waar dat je de premier van alle Nederlanders zegt te zijn. Word een doener, boek resultaat. En Brussel zal je dan op enig moment terecht verwelkomen. Go, Mark, go!

Jan Tolsma