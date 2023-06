’Studenten nu veel beter af’

Om die reden hoeven ze vanaf 2025 in het eerste jaar 30 van de 60 studiepunten te halen i.p.v. 45 want er zou ruimte moeten zijn om te groeien. Een goed bindend studieadvies (BSA) zou juist een stok achter de deur moeten zijn en is beter dan tijdens de studie te moeten afhaken. Verder vraag je je af waar al die overspannen afgestudeerde jongeren het geld vandaan halen om op vakantie te gaan of zoals dat heet een sabbatical van bijvoorbeeld een jaar te nemen? Ze hebben het mijns inziens veel beter dan de studenten in vroegere tijden.

Mevr. Brugman, Lelystad