’Slaapverwekkend spel Oranje’

Slaapverwekkend en irritant. Al bij aanvang van de vorige wedstrijd tegen Engeland had ik tegen mijn vrouw opgemerkt dat Depay geen centrale midvoorspeler is. Door het eindresultaat was dit verder geen issue om bij stil te staan, maar toch ook tijdens deze wedstrijd kwam Depay niet tot zijn recht. Het is precies zoals Valentijn Driessen is zijn rubriek opmerkte dat je met Depay als vaste spits de angel uit zijn spel haalt. Depay is levensgevaarlijk als hij in een vrije rol vanaf de flanken zijn spel kan spelen. Waarom dat tot 10 minuten voor het einde van deze wedstrijd dit strijdplan handhaven.

Het Nederlandse elftal had drie dagen voor deze finale een loodzware halve finale wedstrijd van 120 minuten achter de rug.

Waarom nu niet direct bij aanvang van de tweede helft met onze aanwezige goede vleugelspelers een kopspecialist en rammer in de punt van de aanval. Op de bank zat onze topscoorder van het afgelopen seizoen met 29 doelpunten. Er valt inderdaad genoeg op te merken over het spel van Luuk de Jong maar hij scoort wel en hoe ! Nee hoor gewoon doorgaan met het zelfde spelletje van de eerste helft, waarbij geen enkele maal rechtstreeks op de Portugese keeper is geschoten. Een van de Cruijffiaanse uitspraken was, dat je moet schieten om te kunnen storen. ' Da's logisch ' toch ? Zet er dan een speler neer die dat ook doet

Daley Blind merkte na de wedstrijd teleurgesteld maar zeer terecht op dat er meer in had gezeten. Valentijn Driessen schrijft ,met iets andere woorden, eigenlijk het zelfde in zijn kolumn.

Ronald Koeman heeft zeker voor nieuw elan gezorgd in ons nationaal mannenteam, maar hij heeft m.i. nu toch zeker een onnodige steek laten vallen. Ronald de Boer gaf alle spelers in onze krant een rapport cijfer incl. de bondscoach.

Voor mij hadden alle spelers wel een puntje meer mogen krijgen , echter de coach absoluut een punt minder.

Ik heb vanaf het eerste moment bij deze wedstrijd mij niet geamuseerd, maar geërgerd aan het spel van ons elftal en dat reken ik Ronald Koeman aan. Hij heeft ze met dit spelplan het veld ingestuurd en niet op tijd bijgesteld.

Willem Botermans, Wormer