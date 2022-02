’Booster ook voor griepprik-groep nodig’

Buitenland

Wilde polio voor het eerst in 5 jaar weer aangetroffen in Afrika

De wilde variant van het poliovirus is voor het eerst in vijf jaar weer vastgesteld in Afrika. In Malawi is een 3-jarig meisje positief getest op de zeer besmettelijke ziekte. Hoewel er nog geen tweede geval bekend is, spreken de gezondheidsautoriteiten in dat land van een uitbraak.