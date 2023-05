Premium Het beste van De Telegraaf

Vaandelvlucht van CDA’ers veelzeggend

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Schaamteloos vonden ze het in 2015, zelfs bij zijn eigen CDA. Toen stapte toenmalig parlementariër Peter Oskam vroegtijdig uit de fractie. In een interview bekende hij dat het Kamerlidmaatschap voor hem niets meer was geweest dan een opstapje naar een hoger doel: het burgemeesterschap.