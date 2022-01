’Te weinig kennis van zaken’

Columns & Opinie

’Zó scoor je nu de beste koopjes, ook als de sale niet je ding is’

De feestdagen zitten erop, de glitterjurken en zwarte cocktailjurkjes kunnen voorlopig de kast weer in! Hoewel? We kunnen wellicht nog wat partyoutfits scoren in de beginnende uitverkoop, want hopelijk is er in 2022 toch weer wat leuks te vieren. Lezeres Dana wil zich best in de online sales storten...