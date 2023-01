Uitslag Stelling: Niet krimpen maar groeien

Een tegenstander van krimp: „Mensen willen toch wel vliegen, dus ze rijden naar Düsseldorf en Brussel om toch op het vliegtuig te stappen. Schiphol loopt dan inkomsten mis.” Een andere stemmer: „In totaal zal er niets veranderen aan de hoeveelheid vluchten binnen Europa. Het milieu schiet er dus niets mee op.” Maar een voorstander zegt: „Schiphol inkrimpen is een beter idee dan de boeren uitkopen.” Iemand wil zelfs nog verder gaan: „Inkrimpen tot 250.000 en bovendien alle vluchten binnen 500 kilometer verbieden en vervangen door treinvervoer.”

Zo’n 70 procent gelooft dat een eventuele krimp van Schiphol de Nederlandse economie heel hard gaat raken. Een stemmer: „Dit betekent de doodsteek voor KLM.” Een andere deelnemer: „Meer luchtvaart betekent juist dat Nederland aantrekkelijker wordt voor buitenlandse bedrijven. Een kleiner Schiphol betekent gemiste kansen voor de Nederlandse economie.”

Een ander gevolg van krimp zou kunnen betekenen dat er minder stikstofuitstoot zou zijn. Een minderheid van 13 procent denkt dat dit zou kunnen gebeuren. Iemand brengt daar tegen in: „Als reizigers via een andere luchthaven gaan, betekent dat ook stikstofuitstoot, dus dat zou niks uitmaken.” Een andere stemmer: „Die stikstofcrisis bestaat alleen maar in Nederland. In het buitenland hebben ze daar nog nooit van gehoord.”

Slechts een kwart denkt dat een krimp van Schiphol problemen in het woongebied rondom de luchthaven zou oplossen. Een respondent bagatelliseert: „Degenen die rond Schiphol zijn gaan wonen, hadden kunnen weten dat er vliegtuiglawaai is.” Een andere stemmer: „Als je last hebt van vliegtuigen, dan moet je maar ergens anders gaan wonen.” Nog eens een kwart heeft zelf last van vliegtuiglawaai. Een respondent die in de buurt van de luchthaven woont: „Vroeger had ik last van overvliegende vliegtuigen, maar de jumbo’s worden stiller en schoner.” Iemand anders die ’onder de rook van Schiphol’ woont: „Schiphol is zo belangrijk voor de economie dat ik het lawaai voor lief neem.”

Een idee is Schiphol te verplaatsen naar een plek in de Noordzee. Dat vindt een derde van de deelnemers een goed idee. Een beter idee vinden de respondenten de opening van een vliegveld in Lelystad. Twee derde ziet Lelystad Airport nog steeds zitten. Een reactie: „Lelystad moet open en wel meteen voor vakantievluchten. Waarom zo lang wachten? Het ligt er ongebruikt bij en dat kost alleen maar geld.” Andere respondenten geloven in het innovatievermogen van de luchtvaartmaatschappijen en in schonere en stillere vliegtuigen, zodat de bewoners rond Lelystad er geen last van hebben. Iemand suggereert vliegveld Twente weer te openen om Schiphol te ontlasten.

Bijna driekwart van de deelnemers ziet de luchtvaart nog steeds groeien, ondanks alle milieubezwaren. Daarvoor vindt een meerderheid het een goed idee dat Schiphol zijn ’hub’-positie blijft behouden. Een reactie: „De luchtvaart moet niet krimpen maar juist groeien. Als Schiphol nu zijn ’hub’-positie opgeeft, is het economische leed niet te overzien.”