’Mist aan eind van de tunnel’

Voor jong en oud wordt niets in het vooruitzicht gesteld. En dan praten we nog niet over de ondernemers in diverse sectoren zoals de horeca of sportscholen. Deze leggen binnenkort allemaal het loodje.

De regering laat zich in haar beleid leiden door het OMT, maar deze artsen en wetenschappers zien alleen maar ’beren’ op de weg.

Met de start van het inenten was er een beetje licht aan de eind van de tunnel, maar met het erg langzame vaccinatietempo wordt het zicht steeds mistiger.

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela