Stelling: Geld overheid naar falende NS

Zondag en maandag liep het treinverkeer in de soep vanwege problemen bij ProRail. Het aantal uitgevallen treinen is nu al even hoog als in heel 2022. Moet er geld bij van de overheid om de falende NS bij te staan? Of moet het bedrijf zichzelf redden?

