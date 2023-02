Premium Het beste van De Telegraaf

Van Huffelen heeft het te gezellig op de Cariben

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

De meest ongemakkelijke taak voor bewindslieden is het begeleiden van het koninklijk paar. Het is ook een moment om weer met beide benen op de grond te worden gezet. De dienstauto, de secretaresse, de openzwaaiende deuren, de camera’s; een minister of staatssecretaris waant zich na het aantreden uitverkoren en heel erg belangrijk.