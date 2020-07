’Studieschuld niet meetellen bij hypotheekaanvraag’

Ja hoor, we gaan weer richting de verkiezingen. Daar waar D66 eerst instemde met het huidige leenstelsel, wil de partij nu de studenten paaien en dit stelsel gaan veranderen. Kosten voor de maatschappij? Zo'n 130 miljoen per jaar.

Wat is er nou mis met het leenstelsel zoals het nu is? De lening bedraagt na volledige studie maximaal ongeveer €30.000. Dat oogt heel veel maar het bedrag moet in 35 jaar terugbetaald worden tegen een heel lage rente. Dat is dus minder dan €1000.- per jaar! Reken daar ook nog de inflatie bij en waar heb je het dan over als deze studenten later banen betrekken waar zij bovenmodaal gaan verdienen.

Wat wel kwalijk is dat de schuld kennelijk iets te maken heeft met een hypotheekaanvraag. Dat zou niet zo moeten zijn en deze schuld zou niet aangerekend moeten worden als schuld die bij het BKR genoteerd wordt. Misschien iets voor D66 om dit te regelen?

P.J.Moonen,

Sittard