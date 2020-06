’Beïnvloeding moskeeën zorgwekkend’

De conclusie in het artikel ’Moskeeën in zak dubieuze financiers’ is glashelder: De Golfstaten en Turkije kopen invloed via predikers en lesmateriaal dat onze kernwaarden zoals geloofsvrijheid en vrijheid van meningsuiting afwijst. Dit moet snel stoppen, stelt Jan de Vries.

Gematigde moslims worden erdoor verdrukt en geïntimideerd. Een recent voorbeeld hiervan is de oproep van de hoogste baas, imam Ali Erbas, van Diyanet. In zijn preek bij het begin van de ramadan bestempelde hij homoseksualiteit als een ’kwaad’ dat in de ’superieure religie islam’ wordt ’vervloekt’. Diyanet Nederland en de 148 imams in Nederland hebben nog geen afstand genomen van deze afschuwelijke uitspraken.

Stop deze ongewenste beïnvloeding.

Jan de Vries, Amsterdam