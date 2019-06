Dweilen met de kraan open

Een explosie van het aantal eikenprocessierupsen zorgt de laatste weken voor veel ongemak. De dwarrelende brandhaartjes van de beestjes veroorzaken bij zowel mensen als dieren onder meer jeukende bultjes, oogklachten en benauwdheid. Volgens deskundigen zijn er dit jaar drie keer zoveel rupsen in ons land dan voorgaande jaren.

Na Kamervragen besloot minister Carola Schouten van Natuur eerder deze week een informatiecentrum in het leven te roepen waar informatie over het voorkomen en bestrijden van de eikenprocessierups verzameld wordt. 89% van de respondenten gelooft in het nut van zo’n kenniscentrum. Wel vinden veel van hen dat er laat op de overlast gereageerd wordt door de overheid. „Als het te erg wordt dan is het al te laat”, concludeert een stemmer.

De term ‘mosterd na de maaltijd’ valt regelmatig. „Gemeenten en overheid hebben te lang zitten suffen en het probleem te groot laten worden”, schrijft iemand. „Jarenlang is hier te weinig aandacht aan besteed. Er werd lacherig gereageerd als men het had over de volksgezondheid”, luidt een andere reactie. En: „Bestrijden had veel eerder gemoeten. Nu is het vechten tegen de bierkaai en zonder chemicaliën niet meer op te lossen.”

Over de manier van bestrijden is niet iedereen het eens. In veel reacties wordt benadrukt dat een milieuvriendelijk alternatief de voorkeur heeft. Een mix van knoflook en uien schijnt verbazingwekkend goed te werken, hebben meerdere respondenten gehoord of gelezen.

„Niet langer treuzelen, meteen miljoenen liters van dit goedje produceren en geen flauwekul van eerst testen en goedkeuren”, vindt een van hen.

Maar als een goed biologisch middel (nog) niet voorhanden is dan geeft 49% aan geen moeite te hebben met een bestrijdingsmiddel dat ook andere organismen in en rondom de eikenboom doodt.

„Die rupsen moeten uitgebannen worden, indien nodig met vergif”.

Sommige respondenten geven sowieso de voorkeur aan chemische bestrijdingsmiddelen, ook voor de bestrijding van andere overlastbezorgers zoals onkruid, muizen en wespen. „Zogenaamde goede biologische alternatieven werken niet.”

Ook het kappen van (jonge) eikenbomen is volgens veel respondenten een goede optie om rupsenplagen in de toekomst te voorkomen. „Vooral in bewoonde gebieden en langs fietspaden moeten eiken worden weggehaald”, vindt iemand. „Als je er andere snelgroeiende bomen voor terug plaatst, is er over 15 jaar geen probleem meer.”

Er zijn echter ook respondenten die niet snappen waar iedereen zich druk overmaakt. „Laat de natuur gewoon haar gang gaan”, schrijft iemand. „De overlast wordt gigantisch overdreven en is ook maar zeer kortstondig. Ik zou zeggen: leer er mee leven, we willen allemaal meer natuur en dan hoort een beetje overlast er gewoon bij.” Dat vindt ook een andere respondent: „Elk seizoen brengt bepaalde dingen met zich mee die men als overlast kan ervaren. Men zal dat moeten accepteren of zich er op moeten voorbereiden.”