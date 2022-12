Brievencompetitie Brief 1 ’Coalitie levert ons uit aan Brussel’

Ondanks een aangenomen motie in de Tweede Kamer dat de regering een EU-verdrag over de Europese digitale identificatie (eID) niet mocht tekenen, heeft de regerig dit toch gedaan. Dit is de bijl aan de democratie, vindt P.F. Romijn sr.