Klimaat is te belangrijk om aan overjarige activisten over te laten

Door Ronald Plasterk

De opvatting over kernenergie is duidelijk aan het kantelen; het was deze week te zien in Frankrijk. Tot voor kort was kernenergie in het defensief, ging de discussie over het voortijdig sluiten van perfect werkende centrales. Nu worden overal in de wereld nieuwe centrales gebouwd.