Uitslag Stelling: ’Animo voor derde injectie’

Eerder maakte de joodse regering al bekend een zogeheten ’boosterprik’ voor 60-plussers nodig te vinden in de strijd tegen de deltavariant van het coronavirus, die volgens Amerikaans onderzoek even besmettelijk is als waterpokken. Maar Groot-Brittannië volgt nu ook en zo’n 32 miljoen Britten komen vanaf volgende maand in aanmerking voor een derde vaccinatie tegen het coronavirus. Londen zet een derde vaccinatie in vanwege de snelle verspreiding van de deltavariant en de vermoedelijke daling van de effectiviteit van het vaccin na verloop van tijd.

Ook in Nederland stijgt de animo voor een derde prik. De meeste respondenten denken met een extra vaccinatie meer beschermd te zijn tegen corona. „Goed idee, we moeten alles doen in de strijd tegen corona”, stelt een voorstander, en een ander valt bij: „Zekerheid voor alles, zeker als een flink aantal mensen zich niet laten inenten.” „Extra bescherming kan geen kwaad”, antwoord weer een ander, maar sommigen zijn het oneens met dit standpunt. Zij aarzelen over een extra injectie omdat eventuele nadelige effecten op de lange termijn van de eerste injecties nog niet bekend zijn en zouden eerst onderzoek ernaar willen afwachten. Zo stelt één van hen: „De prikken zullen zeker onderzocht moeten worden.”

Omdat ouderen toch kwetsbaarder zijn dan jongeren en omdat zij al eerder zijn gevaccineerd, denken de meesten dat een derde prik toch verstandig is. En vier op de tien respondenten menen dat 60-plussers die eerst AstraZenica hebben gekregen, nu voorrang moeten krijgen voor een derde Pfizer-injectie. AstraZenica biedt immers minder bescherming tegen corona dan Pfizer of Moderna.

Toch staat zeker een derde van de deelnemers wantrouwend tegenover een derde prik, of überhaupt tegen vaccineren tegen het coronavirus. Veel tegenstanders voeren aan dat zij vaccins als ’experimenteel’ beschouwen en nog niet de effecten op lange termijn weten. Zo zegt één van hen: „Eerst onderzoek doen, alle vaccins zijn experimenteel. Ik vertrouw de bijwerkingen niet op langere termijn, daar is niets van bekend.”

Anderen zien in de recente verhoging van de vaccinprijs door Pfizer/BioNTech hun argument bevestigd dat farmaceuten niet de redding van de mens nastreven, maar vooral uit zijn op winstbejag. „De makers worden er beter van”, klinkt het. En een ander betoogt: „Het moet niet zo zijn dat Pfizer/BioNTech een hogere winst kan maken onder het mom van de gestegen productiekosten in verband met de extra vraag. Ze hebben immers genoeg geld ontvangen om dit vaccin te ontwikkelen en te produceren.”

Hoewel we hier nu al praten over een derde prik, hebben veel deelnemers ook oog voor de inwoners van arme landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, die nog niet gevaccineerd zijn. De meesten vinden dat westerse landen veel meer vaccins moeten leveren aan deze naties uit humanitair oogpunt. Ook eigenbelang speelt een rol, want corona muteert voortdurend en als het ongestoord rond gaat in een bevolking kan een gevaarlijker variant ontstaan.