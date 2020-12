Brief 2: ’Lockdown slecht getimed’

De manier waarop hij de totale lockdown aankondigde leek bijzonder betrokken. De boodschap bleef echter dezelfde: We gaan in lockdown. Na maanden talmen, pappen en nathouden moeten we nu opeens, zo vlak voor het familiefeest kerst, in lockdown.

Over timing gesproken.

W. Praal, Capelle aan den IJssel

