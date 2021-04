Gelijk gebeld en binnen 5 minuten had ik een afspraak voor de volgende dag. Helemaal blij, want ik pas op mijn kleinkinderen en dat is toch wel een risico. Heb gelijk nog een paar leeftijdgenoten gebeld, die ook allemaal binnen een week terecht konden. Bedankt Gerda voor de gouden tip.

Marga Deventer

Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.