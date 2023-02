De Kwestie: ’Stekker uit subsidie voor elektrische auto?’

Mag de overheid tussentijds de wortel weghalen en met de stok mensen in de elektrische auto zien te krijgen, of is er nu wel genoeg belastinggeld gebruikt om hen te prikkelen tot accurijden? De Kamer praat hier deze week over. Mahir Alkaya (SP) juicht het stoppen van de subsidie toe; Han ten Broeke (Bovag) vindt dat een politieke blunder.

