’Hoekstra moet leiderschap tonen’

Mark Rutte had een traantje weggepinkt bij de ontmoeting met de gedupeerden van de onverkwikkelijke toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De overheid handelde in deze zaak met absolute willekeur waardoor onschuldige mensen tot hun nek in de schulden raakten, hun baan of liefde verloren en soms depressief thuis kwamen te zitten.

De aanstelling van twee nieuwe staatsecretarissen of een aparte Afdeling Toeslagen biedt geen oplossing. Nee, het is nu aan minister van Financiën en beoogd CDA partijleider Wopke Hoekstra om leiderschap te tonen en deze zaak zo snel mogelijk op te lossen en de gedupeerden ruimschoots tegemoet te komen.

Bas Overmars, Amsterdam