’Verkeerd signaal van partner Halsema’

De poging van de man van burgemeester Halsema Robert Oey om onder een taakstraf uit te komen van 40 uur voor verboden wapenbezit komt mij persoonlijk als rasechte Amsterdammer over als het zoveelste geval van klassenjustitie in Nederland.

Ik hoop nu maar dat de rechter niet zo dom is zo een bezwaar toe kennen anders ben ik ik echt bang dat geen mens meer in Nederland nog enig vertrouwen heeft in de rechtsspraak in Nederland.

Als echtgenoot en man van de burgemeester van Amsterdam geeft hij een verkeerd signaal af door tegen zijn veroordeling in beroep te gaan en zal door menigeen niet meer begrepen worden. Juist als echtgenoot van een belangrijk bestuurder is zijn handelen niet op zijn plaats en hoop dan ook dat de rechter niet mee gaat in zijn beroep om onder die taakstraf uit te komen en ik zou zeggen gelijke monniken, gelijke kappen anders gaat echt hele vertrouwen in onze rechtsstaat verloren

Louis Hofman