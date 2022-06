’Overlast heli’s boven Veluwe valt mee’

Wel 130 klachten over het afgelopen jaar. Ik woon op de Veluwe en schrijf af en toe zelfs een compliment aan defensie, maar dat heeft de NOS niet vermeld, omdat ik het een prachtig gezicht vind, die heli’s en straaljagers.

De beweerde geluidsoverlast duurt per vliegbeweging misschien 14 seconden? Hou toch op met zeuren en laat de landmacht oefenen. Want deze klagers staan waarschijnlijk ook weer vooraan als defensie niet snel genoeg handelt in tijden van calamiteit.

Patricia Jansen, Putten