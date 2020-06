’Onrecht mag niet leiden tot meer onrecht’

Laat ik er duidelijk over zijn dat protest van de gekleurde bevolking compleet terecht is. Het filmpje is ijzingwekkend en het is niet de eerste keer dat deze mensen angst voelen voor racistische elementen in hun politieapparaat.

Gelukkig is het niet uitsluitend een raciale aangelegenheid: wit en zwart protesteren samen tegen buitensporig politiegeweld in heel de VS. In Michigan liep een sheriff met demonstranten mee, en in Minneapolis lieten zelfs de uiterst conservatieve Amish van zich horen, tegen het onrecht. Dit alles stemt me optimistisch, maar er zijn kapers op de kust.

Politici en andere opiniemakers aan beide zijden van de Atlantische oceaan zien de recente gebeurtenissen als aanleiding tot vergelding: de zwarte bevolking mag terugslaan. Ze bedoelen hiermee dat niet alleen politiekantoren in brand mogen, waar misschien wat voor te zeggen valt, maar alles mag kapot. Deze retoriek voedt de plundering en vernieling van vele winkels en eigendommen door het hele land.

Mitchell Esajas, antropoloog en fervent anti-zwartepieter, vertelt in een NOS-artikel dat de plunderingen een ‘begrijpelijke en natuurlijke tegenreactie zijn’. Zijn woorden lijken haast satire bij de verschenen beelden van huilende Afrikaans-Amerikaanse ondernemers die hun winkels zagen worden leeggeroofd en verbrand. Een winkeleigenaar werd gelyncht voor zijn eigen zaak. Onder meer de zwarte gemeenschap is zo, nogmaals, het slachtoffer.

Floyds moordenaars moeten vervolgd worden, maar in de huidige wanorde zijn velen slachtoffer van simpele boeven die misbruik maken van de omstandigheden. Dit is niet verdedigbaar: rechteloosheid mag nooit leiden tot nog meer rechteloosheid.

G.A. Markwat