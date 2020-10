’Coronaperiode juist leerzaam voor jeugd’

De kinderarts vond de hedendaagse maatregelen om het virus te stagneren dramatisch voor de hedendaagse jeugd. Zij hebben behoefte om zich te ontwikkelen o.a. via de sociale contacten. Door het ontbreken hiervan, zouden onze kinderen traumatische gevolgen kunnen oplopen.

Angela de Jong sprong hier gelijk op in: Onze jeugd heeft niet anders dan welvaart meegemaakt en vinden dat ze recht hebben op geluk. Misschien is dit juist een tijd om te leren, dat voor hen niet alles en altijd een paradijs is op deze wereld. En zij had gelijk!

Joke van Leeuwen,

Amersfoort