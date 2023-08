’Vastleggen NAVO-norm is nog maar het begin’

Het is helemaal niet verwonderlijk dat linkse partijen het defensiebudget in de Grondwet willen vastleggen, want dit biedt mogelijkheden om ook andere budgets te verankeren. Bovendien kan het budget dan niet ‘zomaar’ worden verhoogd, ondanks de enorme inhaalslag die bij Defensie nodig is.

Zelfs de steun aan de oorlog in Oekraïne komt hiermee onder ‘controle’, want de Grondwet is immers heilig verklaard – ondanks de fouten en tegenstrijdigheden erin – zodat kritische partijen en burgers eenvoudig (kunnen) worden ‘gecanceld’.

L.J.J. Dorrestijn