Noodklok geluid om Franse kikkerbillen

Parijs - De Britten noemen de Fransen geregeld frogs, als er tussen beide landen weer onmin is over het een of ander. Tot nu toe verwees de bijnaam naar een liefde voor een niet overal even goed begrepen delicatesse, namelijk kikkerbilletjes. Tegenwoordig is het volgens de Franse milieuorganisatie Robin des Bois een echt scheldwoord. Om de lekkernij te blijven eten wordt volgens ’Robin Hood’ namelijk massamoord gepleegd op kikkers.