Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Dank voor uw steun én kritiek

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

’Wat kom jij hier doen?’, kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd toen ik ruim twintig jaar geleden de foreign correspondents club in Jakarta binnenliep. Een groepje buitenlandse journalisten keek mij, hangend aan de bar, meewarig aan. Een jaar eerder was het presidentieel paleis door tanks omsingeld geweest, maar inmiddels was de orde weer hersteld. Deze nieuwbakken correspondent kwam als mosterd na de maaltijd, vonden de vakgenoten. ’Je bent te laat.’