U kent Nick Pikaar niet. Of Celeste Split. De naam Laurens Leeuwenhoek doet geen belletje rinkelen. Ook van Barbara Brouwer heeft u nog nooit gehoord, tenzij u de tante bent van Barbara Brouwer, dit stukje leest en zegt: „Hé, Barbara! Dat is mijn nichtje!” Toch werden Nick, Celeste, Laurens en Barbara zaterdag in Zuid-Afrika wereldkampioen. Het is dat ik ’s avonds langs Studio Sport zapte, anders had ik ook niet geweten dat Nick, Celeste, Laurens en Barbara beoefenaars zijn van die oer-Hollandse sport, bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen in 1902: korfbal.