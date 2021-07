’Grote vraagstukken blijven liggen’

Daarnaast zijn er Kamerleden die uit de partij stappen, maar wel hun volledig nutteloze zetel behouden. Kamerleden die te kritisch zijn (Omtzigt) en daardoor problemen krijgen met het kabinet, maar ook met collega Kamerleden die niet willen dat dit functioneren de lastige norm wordt. Kamerleden die nog nooit een slag gewerkt hebben en denken dat hun omgeving die van de gemiddelde Nederlander is.

Veel te veel politici denken alleen maar aan zichzelf en willen al helemaal niets te maken hebben met lastige kwesties als immigratie, criminaliteit en woningnood. Dat zou je wel eens je verdere loopbaan kunnen kosten en dat is niet de bedoeling natuurlijk.

Zo blijven de grote vraagstukken ook in het volgende kabinet onbesproken en stevenen we af op een nationale ramp omdat niemand ingrijpt. Dat is politiek anno 2021 en een afdoende oplossing is een utopie.

Jan Pronk, Beverwijk