Brief 2 ’Laatbloeiers kansen bieden’

Kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe, het is een hot item, maar niet nieuw. Ongelijkheid is van alle tijden. Alle groepen leerlingen zolang mogelijk bij elkaar in één klas is niet de oplossing. Dit doet geen recht aan zowel de zwakkeren als de slimmere leerlingen. Eerlijker is leerlingen de tijd gunnen zich te ontwikkelen en ook laatbloeiers kansen bieden om door te stromen. Breek die schotten tussen vmbo/havo/vwo en mbo/hbo/universiteit weer af. Gun leerlingen de kans om te doubleren, desnoods 2x. Deze investering in het onderwijs verdient zich altijd terug, in betere banen, in beter opgeleide mensen en vooral ook in een generatie van mensen die niet bang hoeft te zijn voor de testen waarmee in de kinderdagverblijven al wordt geselecteerd op intellectuele vermogens.

B. van Dam, Leiden

