’Toeslag horeca uit den boze’

Het opent de deur naar een opslag voor hogere personeelskosten of de huur van het pand etc. Maar ook als het pér bonnetje berekend wordt zijn grote gezelschappen beter af dan een eenling. En wat te denken van iemand die alleen een kop koffie drinkt (in een half uurtje) in vergelijk met iemand die een meergangendiner nuttigt in twee uur.

Het wordt allemaal veel te complex (en oneerlijk). Alle kosten moeten gewoon verwerkt zijn in de prijzen op het menu.

B. Slager, Rotterdam