Brief 3: ’Lagere prijzen door meer concurrentie’

Belangrijker is dat de fabrikanten in sommige landen meer concurrentie hebben waardoor ze lagere prijzen moeten vragen. Daarnaast is ook de koopkracht van het land belangrijk. In rijke landen kan men hogere prijzen vragen dan in minder welvarende landen. De productiekosten spelen geen enkele rol bij het bepalen van de verkoopprijs.

Nog grotere prijsverschillen zijn er tussen merkartikelen in Europese en niet-Europese landen. Hiervoor heeft de lobby van merkartikelfabrikanten echter in Brussel weten te regelen dat die artikelen de Europese Unie niet meer inmogen. Dit tot nadeel van de Europese consument.

Ronald Baaten, Asten

