’Cryptomunten verbieden’

Grote bankbiljetten zijn uit de markt gehaald vanwege criminele activiteiten, maar bitcoins e.a. (walhalla voor criminelen) laten we ongemoeid. Bovendien zwabbert de waarde van cryptomunten (bitcoins e.a.) nog meer dan de Lira van Turkije of de Bolivar van Venezuela. Daarnaast is de beïnvloeding van veel cryptomunten door omhooggevallen miljardairs gigantisch (bijvoorbeeld wanneer Elon Musk twittert, inlegt, of zich terugtrekt). Het lijkt een soort piramidespel voor gelukszoekers/hebzuchtigen wat meer in casino’s thuishoort. De waarde van bitcoins is zeer instabiel, niet te onderbouwen, laat staan te verantwoorden. We weten dat criminaliteit, hebzucht, gokken/beleggen de hoofdoorzaak is, maar durven het niet te benoemen.

Kan iemand belang cryptomunten van banken uitleggen (behalve dubieuze cryptomuntenstrijd tussen China/VS/EU)? We hebben de Euro en alles gaat al digitaal in ’eigen’ munteenheden. Niet elke verandering is een verbetering, maar vaak meer controle of nieuw verdienmodel (ten koste van burgers).

Johan Sijtsema, Rosmalen