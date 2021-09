’Nederland te dichtbevolkt’

Weinig Nederlanders beseffen dat Nederland (met 419 personen per km2) nu al zo vol is als India (394/km2), drie keer zo vol is als China (146/km2) en Indonesië (144/km2), vier keer zo vol is als de gemiddelde EU (101/km2) en maar liefst twaalf keer zo vol is als de VS (34/km2). Bron: CBS.

Als Nederland zo ‘leeg’ wil zijn als een gemiddelde EU-land, mag Nederland gezien de kleine grondoppervlakte slechts 4,1 miljoen inwoners hebben. Zo leeg als de VS? Slechts 1,4 miljoen inwoners. Het volgende kabinet heeft geen minister van Volkshuisvesting nodig, maar minister van Emigratie.

Danny Lim, Wassenaar