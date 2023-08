Hoever gaat Biden om zoon te redden?

In oktober 2020 verscheen er een verklaring van 51 leden van het Amerikaanse inlichtingen-establishment over Hunter Biden, de zoon van Joe, die bij een reparatiezaak zijn laptop had achtergelaten. Hij vergat ’m weer op te halen, en dat was gevaarlijk: er stonden verontrustende berichten op. Een kopie van de harddrive belandde bij de New York Post. Opmerkelijk genoeg kwalificeerden die 51 zwaargewichten, plus de meeste media (inclusief de sociale), de laptop als Russische desinformatie, ook al wisten ze dat geen Rus de laptop had aangeraakt: de authenticiteit ervan was vastgesteld, ook door de FBI. Waarom loog iedereen? Joe Biden en Donald Trump streden om het presidentschap, en de laptop vertelde dat Joe betrokken was bij de mysterieuze zaken van zijn zoon Hunter.